Nuzman op vrije voeten

Carlos Arthur Nuzman komt weer op vrije voeten. Een rechter in Brazilië oordeelde dat de baas van de Olympische Spelen van 2016 niet zo veel aanklachten tegen zich heeft lopen dat hij nog in hechtenis moet blijven.

Nuzman werd woensdag met vijf anderen nog wel aangeklaagd voor het omkopen van leden van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om de Spelen in Rio binnen te halen. Hij zou meer dan 2 miljoen dollar hebben uitgegeven om de verkiezing voor de Spelen te beïnvloeden. Nuzman werd op 5 oktober gearresteerd en verbleef sindsdien in een gevangenis.

Nuzman is al decennialang een prominent figuur in de Braziliaanse sport. Eerst als volleyballer, later als voorzitter van de nationale volleybalbond en sinds 1995 als hoogste baas van het olympisch comité in zijn land. Het IOC heeft hem al voorlopig geschorst.

De ethische commissie van het IOC startte eerder dit jaar al een onderzoek naar de toewijzing van de Spelen aan Rio de Janeiro. Aanleiding was een transactie van 1,5 miljoen dollar van een Braziliaanse zakenman naar de zoon van oud-IAAF-voorzitter en IOC-lid Lamine Diack, enkele dagen voor de stemming in Kopenhagen.

Niet alleen Diack junior, maar ook bestuurders uit andere Afrikaanse landen zouden flinke geldbedragen hebben ontvangen uit Brazilië. De IOC-leden gaven Rio de Janeiro bij de verkiezing in 2009 de voorkeur boven Madrid, Tokio en Chicago.