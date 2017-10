Chicago Bulls begint seizoen met nederlaag

Chicago Bulls is het nieuwe seizoen in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA gestart met een nederlaag. Toronto Raptors was met 117-101 te sterk. Halverwege de wedstrijd was het verschil al gemaakt (58-37).

De Litouwer Jonas Valančiūnas was met 23 punten het meest trefzeker bij de Raptors. Bij de Bulls maakte Robin Lopez de meeste punten, achttien.

De Chicago Bulls speelden zonder Bobby Portis. De 22-jarige basketballer had tijdens een ruzie op de training afgelopen dinsdag teamgenoot Nikola Mirotic een gebroken kaak geslagen en is door zijn club voor acht wedstrijden geschorst. De 26-jarige Spanjaard van Montenegrijnse afkomst is door het letsel in zijn gezicht vier tot zes weken uitgeschakeld.

Portis mag niet meespelen tot 7 november.