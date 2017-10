Gaviria opnieuw de rapste in China

Fernando Gaviria heeft vrijdag ook de tweede etappe in de Ronde van Guangxi op zijn naam geschreven. De Colombiaanse wielrenner van Quick-Step was in de 156,7 kilometer lange etappe, van Qinzhou naar Nanning, het snelst in de massasprint.

Gaviria was donderdag tijdens de openingsrit ook het rapst in de sprint. In de laatste wedstrijd van dit jaar in de WorldTour behoudt hij dus de leiderstrui. Voor de 23-jarige Gaviria is het zijn twaalfde sprintzege van het seizoen. De Zuid-Amerikaan won eerder onder andere vier ritten in de Ronde van Italiƫ en won daar ook het puntenklassement.

De Ronde van Guangxi eindigt dinsdag.