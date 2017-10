Carina Witthöft heeft voor het eerst in haar tennisloopbaan een WTA-toernooi op haar naam geschreven. De 22-jarige Duitse deed dat zaterdag in Luxemburg, waar ze in de finale in twee sets afrekende met olympisch kampioene Monica Puig uit Puerto Rico. Het werd 6-3 7-5.

Witthöft, de nummer 73 van de wereld, had in de kwartfinale met 6-1 6-2 gewonnen van de als tweede geplaatste Kiki Bertens.