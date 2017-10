Warriors herstellen zich tegen Pelicans

De basketballers van Golden State Warriors hebben zich goed hersteld van hun valse start in de Amerikaanse NBA. De regerend kampioen verloor zijn openingswedstrijd van Houston Rockets, maar zette dat recht tegen New Orleans Pelicans en won met 128-120.

De Pelicans namen een ruime voorsprong in het eerste kwart, maar de Warriors vochten zich terug in de wedstrijd en namen geleidelijk de controle over. De sterspelers Steph Curry, Klay Thompson en Kevin Durant maakten gezamenlijk 83 punten en namen het leeuwendeel van de score voor hun rekening. Thompson was topscorer met 33 punten. Anthony Davis en DeMarcus Cousins maakte ieder 35 punten voor de Pelicans.