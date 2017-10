Wild blijft steken op zilver op het omnium

Kirsten Wild heeft bij de EK baanwielrennen in Berlijn een zilveren medaille overgehouden aan het omnium. De 35-jarige baanwielrenster begon als tweede aan het afsluitende vierde onderdeel van het omnium en kon tijdens deze puntenkoers de Britse Katie Archibald niet meer passeren.

De Britse veroverde na de wereldtitel ook de Europese titel op het omnium. Vorig jaar werd ze ook al Europees kampioen op dit onderdeel. Wild moest zich voor de derde keer tevreden stellen met zilver op het omnium. Ze pakte ook al een keer brons.

Wild eindigde als zesde op de scratch en als derde op de temporace. Met een tweede plaats in de afvalkoers, het onderdeel waarop ze donderdag Europees kampioen werd, stond ze tweede. In de afsluitende puntenkoers kwam Wild tot 120 punten. Archibald bleef haar met 127 punten voor. Brons was er voor de Italiaanse Elisa Balsamo.