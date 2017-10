Del Potro wint voor eerst toernooi in 2017

Juan Martin del Potro heeft voor het eerst dit jaar een ATP-toernooi op zijn naam geschreven. De Argentijn was deze week de beste in Stockholm. In de finale rekende de als vierde geplaatste Del Potro zondag af met de als nummer één ingeschaalde Bulgaar Grigor Dimitrov. Del Potro won met 6-4 6-2.

De laatste toernooizege behaalde Del Potro precies een jaar geleden, ook in Stockholm. In totaal staat de huidige nummer negentien van de wereld nu op twintig toernooioverwinningen in het ATP-circuit.

Dimitrov, de mondiale nummer acht, won dit jaar drie evenementen: in Sofia, Brisbane en Cincinnati.

Het was de achtste ontmoeting tussen Dimitrov en Del Potro. Del Potro stapte zes keer als winnaar van de baan.