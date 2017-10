Kelderman sluit seizoen af met val

Voor Wilco Kelderman eindigde het wielerseizoen zondag in een ziekenhuis in China. De renner van Sunweb ging in de vierde etappe kort voor de slotklim onderuit met twee ploeggenoten, Albert Timmer en Max Walscheid. Kelderman was er het ergst aan toe. Hij liep een open wond op aan zijn arm, die moest worden gehecht.

,,De wond is hier gedicht, na thuiskomst zal er nog nader onderzoek volgen”, liet ploegarts Anko Boelens weten. ,,Een blessure van deze aard is na een week of twee genezen.”

Kelderman had eerder dit jaar al pech toen hij in de Ronde van Italië na een aanrijding met een stilstaande motor moest opgeven. Hij brak daarbij een vinger. Dat was hem eerder in het seizoen in de Strade Bianche ook al overkomen. Zonder veel tegenslag sloot hij dit najaar de Ronde van Spanje af als vierde.