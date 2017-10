Vader en zoon Verstappen woedend

Max Verstappen en zijn vader Jos zijn woedend over het besluit van de wedstrijdjury bij de Grote Prijs van de Verenigde Staten. Verstappen haalde in de laatste bocht Kimi Räikkönen van Ferrari in en finishte als derde, maar kreeg een tijdstraf van vijf seconden omdat de Limburger met vier wielen van zijn Red Bull buiten de baan was gekomen. Hij werd in de uitslag als vierde geklasseerd.

,,Wat een onzin. De FIA (internationale autosportfederatie) moet zich schamen. Ze begrijpen duidelijk niet wat racen is”, twitterde vader Jos, die de inhaalmanoeuvre van zijn zoon in het bijzonder waardeerde. Hij verbasterde de betekenis van de FIA in ‘Ferrari International Assistance’.

Max was voor de microfoon van Ziggo Sport evenmin te spreken over de straf, die hem een duur verdiende podiumplek kostte. ,,Het is gewoon belachelijk. Deze steward probeert mij altijd een straf aan te smeren. Ik was misschien 5 centimeter van de baan, terwijl iedereen wijd ging op het circuit. Het slaat nergens op”, zei de twintigjarige Limburger, die de bewuste steward tot twee keer toe een ‘mongool’ noemde.