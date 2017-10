Verstappen moppert na kwalificatie in Texas

Max Verstappen haalde zaterdag weinig voldoening uit de kwalificatie voor de Grote Prijs van de Verenigde Staten. De Nederlander was op het circuit van Austin in Texas langzamer dan zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo en eindigde als zesde. Door een gridstraf vanwege het wisselen van de motor in zijn Red Bull moet Verstappen zondag starten vanuit de achterhoede.

,,De balans in de auto was niet helemaal top”, zei Verstappen bij Ziggo Sport. ,,Mijn ronde in Q3 was voor mijn gevoel ook ruk. Ik maakte een fout in de laatste sector, waardoor ik twee of drie tienden verloor. Balen, anders had ik er redelijk voor gestaan. Maar ik kan er niets meer aan veranderen. Het maakt toch ook niet zoveel uit, want ik moet achteraan starten. Maar het was wel fijner geweest als ik een betere kwalificatie had gehad.”