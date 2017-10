Warriors ruziënd ten onder in Memphis

De basketballers van Golden State Warriors hebben hun tweede nederlaag geleden in het nog jonge NBA-seizoen. Memphis Grizzlies was met 111-101 de baas in een duel dat een tumultueus einde kende. Warriors’ topschutter Stephen Curry, goed voor 37 punten, kon voortijdig vertrekken met vijf persoonlijke fouten, de laatste werd fel betwist. Curry zou zelfs een bitje richting arbiters hebben gegooid.

Kevin Durant bemoeide zich met het incident en kon ook vroegtijdig naar de kant. Memphis was een van de twee teams die vorig seizoen Golden State Warriors twee nederlagen wist toe te brengen. Met Marc Gasol als uitblinker hebben de Grizzlies de eerste winst op de titelverdediger al binnen. De Spanjaard kwam tot 34 punten en 14 rebounds.