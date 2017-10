De Goede mee naar Hockey World League

Eva de Goede is opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands hockeyteam voor de finale van de Hockey World League in november in Auckland. De routinier van Amsterdam was door bondscoach Alyson Annan al bij de trainingsgroep teruggehaald en heeft haar nu een plek gegeven in de groep van achttien hockeysters die op 17 november het toernooi beginnen met een wedstrijd tegen gastland Nieuw-Zeeland.

De Goede nam na Rio 2016 (olympisch zilver) een jaartje afstand van hockey. De 179-voudig international verbleef bij haar vriend in Zuid-Afrika. Inmiddels speelt de tweevoudig olympisch kampioene weer volop bij haar club.

Annan kiest voor bijna dezelfde groep die afgelopen zomer de Europese titel veroverde. Maria Verschoor is afgevallen. Keepster Anne Veenendaal is er vanwege een knieblessure niet bij. Julia Remmerswaal neemt haar plek in.