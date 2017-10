Mercedes heeft eerste hoofdprijs binnen

Lewis Hamilton pakte nog niet zijn vierde wereldtitel in de Formule 1, maar hij bezorgde zijn renstal van Mercedes met zijn triomf in de Grote Prijs van de Verenigde Staten wel een andere hoofdprijs. Mercedes pakte voor het vierde jaar op rij de constructeurstitel, oftewel het wereldkampioenschap bij de teams.

Met de eerste plaats van Hamilton op het circuit van Austin en de vijfde van teamgenoot Valtteri Bottas kwam Mercedes op 575 punten en is daarmee op drie races van het einde niet meer te achterhalen door Ferrari, dat tweede staat met 428 punten.

Hamilton had in Amerika een stroeve start, maar nam na enkele ronden de koppositie over van de Duitser Sebastian Vettel van Ferrari en reed tamelijk onbedreigd naar zijn negende zege van het seizoen en de 62e grandprixoverwinning in zijn carrière.

In de individuele titelstrijd liep Hamilton uit naar een voorsprong van 66 punten op Vettel, die in de slotfase van de race nog klom van de vierde naar de tweede plaats.,,Ik hou van dit circuit. Ik denk dat dit nu mijn favoriete is”, glunderde Hamilton op het podium, waar hij werd geïnterviewd door atletieklegende Usain Bolt.