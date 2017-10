Vuelta 2018 begint met tijdrit in Málaga

De Ronde van Spanje begint volgend jaar in Málaga met een individuele tijdrit van 10 kilometer. Vertrekpunt is het museum Centro Pompidou in de Zuid-Spaanse kuststad. Koersdirecteur Javier Guillen heeft dat bekendgemaakt in het Centre Pompidou in Parijs, de grote broer van het museum in Málaga.

Het is negen jaar geleden dat de Vuelta met een individuele tijdrit begon. De laatste jaren opende de derde grote wielerronde na de Tour en de Giro met een ploegentijdrit.

,,We slaan hiermee de brug tussen Spanje en Frankrijk, tussen Málaga en Parijs, tussen de Vuelta en de moderniteit”, zei Guillen, die geen verdere details prijsgaf over het routeschema.

De Brit Chris Froome won dit jaar de Ronde van Spanje. Wilco Kelderman was de beste Nederlander op de vierde plaats.