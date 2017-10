Bertens en Larsson treffen Australisch koppel

Tennisster Kiki Bertens en haar Zweedse partner Johanna Larsson treden in de kwartfinales van het dubbelspel in de WTA Finals in Singapore aan tegen Ashleigh Barty en Casey Dellacqua. Ze werden dinsdag bij de loting gekoppeld aan het Australische duo, dat als vierde is geplaatst.

Bertens en Larsson doen voor de eerste keer mee aan het eindejaarstoernooi. Het duo veroverde in 2017 vier titels in het dubbelspel. Ze wonnen in januari het toernooi van Auckland en waren vervolgens de beste in Gstaad, Seoul en Linz.

Het dubbelspel in Singapore begint op donderdag.