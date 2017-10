Giannis alweer trefzeker voor Bucks

Met 32 punten was Giannis Antetokounmpo opnieuw de grote man bij Milwaukee Bucks dat Charlotte Hornets met 103-94 versloeg. De Griekse basketballer met Nigeriaanse roots kwam dit seizoen in alle vier tot dusverre gespeelde wedstrijden boven de 30 punten uit. Met een totaal van 147 punten onttroonde hij clublegende Kareem Abdul-Jabbar, die in 1972 in de eerste vier duels van het lange NBA-seizoen op 146 uitkwam.

Mirza Teletovic kwam met vijf driepunters tot 15 punten voor de Bucks die op drie overwinningen uitkwamen. Bij Charlotte, dat pas één keer won, werd de op de bank begonnen Frank Kaminsky met 18 punten de topschutter.

Golden State Warriors herstelde zich van het tumultueuze verlies bij Memphis Grizzlies, de tweede nederlaag in het nog vroege seizoen. Stephen Curry, ontsnapt aan een schorsing wegens wangedrag, leidde de titelverdediger naar een ruime 133-103-zege op Dallas Mavericks. Curry kwam er vanaf met een boete en de tweevoudig NBA-speler van het jaar revancheerde zich door 29 punten voor zijn rekening te nemen. Kevin Durant was goed voor 25 punten tegen de ploeg met de slechtste seizoensscore tot nu toe. De Mavericks verloren alle vier hun partijen.