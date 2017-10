Van Aert niet naar EK veldrijden

Wereldkampioen veldrijden Wout van Aert laat het EK schieten. Van Aert maakt geen deel uit van de Belgische selectie voor de titelstrijd over ruim anderhalve week in het Tsjechische Tabor. De ploeg wordt bij de elitemannen aangevoerd door titelverdediger Toon Aerts.

Behalve Aerts komen Jens Adams, Quinten Hermans, Tim Merlier, Kevin Pauwels, Daan Soete, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout en Gianni Vermeersch namens Belgiƫ in actie.

Van Aert, de afgelopen weken meestal afgetroefd door Mathieu van der Poel, last begin november een rustperiode in. Bij de vrouwen maakt wereldkampioene Sanne Cant wel deel uit van de EK-ploeg. De Nederlandse selectie wordt maandag pas bekendgemaakt.