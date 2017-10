Dimitrov eerste Bulgaar bij ATP Finals

Grigor Dimitrov heeft zich als eerste Bulgaarse tennisser geplaatst voor de ATP Finals komende maand in Londen. Hij profiteerde van de nederlaag van concurrent Sam Querrey dinsdag in de eerste ronde bij het toernooi in Wenen. De als zesde geplaatste Amerikaan ging in drie sets onderuit tegen de Spanjaard Albert Ramos: 3-6 7-6 (7) 7-6 (3).

Ook de Kroaat Marin Cilic kreeg door de verliespartij van Querrey toegang tot het afsluitende toernooi in Engeland. Hij deed in 2014 en 2016 ook al mee aan de ATP Finals. Rafael Nadal, Roger Federer, Dominic Thiem en Alexander Zverev komen in Londen eveneens in actie. Twee startplaatsen zijn nog niet toebedeeld.