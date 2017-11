Dakar Rally: geen vrees voor El Niño

Het klimatologische fenomeen El Niño zal in januari waarschijnlijk zeer weinig invloed hebben op de Dakar Rally. ,,Ik vrees El Niño niet”, zei directeur Etienne Lavigne in Parijs tijdens de presentatie van het parcours van de veertigste editie van de monsterrally. ,,In de vorige rally hadden we geen schijn van kans, maar dit jaar staan we naar verwachting niet bloot aan de gevaren.”

El Niño veroorzaakte met name in de editie van januari 2017 stortregens in Zuid-Amerika, met overstromingen een aardverschuivingen als gevolg. In de rally leidde het slechte weer tot een reeks van annuleringen en ingekorte etappes. Voor veel trouwe deelnemers, onder wie de Nederlands trucker en tweevoudig winnaar Gerard de Rooy, was het een belangrijke reden niet in te schrijven voor de komende editie, van 6 tot en 20 januari.

De rally begint in de Peruaanse hoofdstad Lima en eindigt na bijna 9000 kilometer in het Argentijnse Córdoba. Er staan 337 deelnemende voertuigen ingeschreven, waarvan ruim 25 afkomstig uit Nederland.

Het zwaartepunt in de komende rally ligt in Peru. De eerste vijf etappes moeten de rallyrijders door veel woestijnzand ploegen. Maar ook de slotweek heeft enkele pittige ritten in petto, aldus parcoursbouwer en oud-winnaar Marc Coma: ,,Het is een droomparcours. Niet alleen voor ons als organisatoren, maar ook voor de deelnemers en fans. Voor het eerst in jaren krijgen we een zanderige aanloop en zand wordt de rode draad in de eerste week.”