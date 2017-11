Einde verspringcarrière kampioen Nuytinck

Aan de carrière van verspringer Steven Nuytinck is een abrupt einde gekomen. De Nederlands kampioen moet noodgedwongen stoppen na twee zware achillespeesoperaties. ,,Het is jammer dat ik nooit zal weten hoe ver ik had kunnen komen”, vertelde de 26-jarige atleet uit Wolphaartsdijk aan Omroep Zeeland.

Nuytinck had zich vanuit de meerkamp met succes omgeschoold tot verspringer. Hij troefde op de NK niemand minder dan Ignisious Gaisah af, de in Ghana geboren atleet die zilver won voor Nederland op het WK van 2013. Nuytinck verbeterde zijn persoonlijk record tot 7,73 meter.

Eind september scheurde hij bij clubkampioenschappen zijn achillespees af tot op het bot. Een operatie was noodzakelijk. Toen daarna de wond ging ontsteken, volgde een tweede ingreep. ,,De achillespees heeft te veel schade opgelopen, waardoor ik niet meer op hoog niveau aan atletiek kan doen. De pees kan niet meer de belasting van verspringen verdragen.”