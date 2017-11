Geblesseerde Polling mist Grand Slam Tokio

Judoka Kim Polling heeft zich met een voetblessure afgemeld voor de Grand Slam van Tokio. De drievoudig Europees kampioene in de klasse tot 70 kilogram liep de blessure op tijdens de afgelopen Grand Prix in Den Haag. Polling won daar in de finale van landgenote Sanne van Dijke, maar kwam wel strompelend van de tatami.

,,Er is ook goed nieuws”, meldde Polling op haar facebookpagina. ,,Ik heb niet veel pijn en er is nog een kans dat ik wel kan vechten op de World Judo Masters. Ik heb alle edities gewonnen sinds 2013, dus je begrijpt dat ik de komende ook wil winnen”, aldus de judoka.

De Grand Slam in Tokio begint op 2 december, de World Masters zijn twee weken later in het Russische St. Petersburg.