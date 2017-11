Ambassadrices EK ontbreken in Warandeloop

Atletes Jip Vastenburg en Maureen Koster ontbreken zondag in de Warandeloop in Tilburg, die dit jaar wordt gehouden op het parcours waar in 2018 de Europese kampioenschappen veldlopen plaatsvinden. Vastenburg en Koster zijn juist voor deze EK aangewezen als ambassadrices. De organisatie meldt dat beide atletes verstek laten gaan door blessures.

Ruth van der Meijden is om die reden de Nederlands troef in de Warandeloop, dat het EK-parcours nabij Beekse Bergen uitprobeert. De Zwitserse winnares van vorig jaar, Fabienne Schlumpf, is er zondag ook weer bij.

Bij de mannen staan Khalid Choukoud, Michel Butter en Richard Douma voor Nederland op de startlijst. Choukoud is zesvoudig Nederlands crosskampioen en hij won in 2014 de Warandeloop. De cross geldt jaarlijks als belangrijk kwalificatiemoment voor de EK veldlopen. De Europese titelstrijd is dit jaar op 10 december in het Slowaakse Samorin.