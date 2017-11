Verstappen ontbreekt weer op Sportgala

ABU DHABI – Hoewel de nominaties voor de Sportman van het Jaar nog niet bekend zijn, laat Max Verstappen vast weten dat hij op 19 december opnieuw verstek laat gaan op het Sportgala en in plaats daarvan vakantie viert. De Limburgse Formule 1-coureur werd vorig jaar tijdens het gala gekozen tot beste sporter van Nederland, maar was niet aanwezig in de RAI om de bijbehorende Jaap Eden Trofee in ontvangst te nemen.

,,Ik ben al zoveel weggeweest. Dan heb ik niet echt zin om op een gala te zitten”, liet hij weten aan de NOS, die hem ernaar vroeg tijdens een persbijeenkomst voor de Grand Prix van Abu Dhabi, de laatste race van dit jaar. ,,Het interesseert me niet of ik een prijs win, dus geef ‘m maar aan een ander. Je wint toch nooit twee keer achter elkaar.”

Verstappen kan normaal gesproken rekenen op een nominatie, gezien zijn twee grandprixzeges van dit jaar in MaleisiĆ« en Mexico. ,,Ik heb twee races gewonnen, maar ben geen kampioen”, zegt Verstappen. ,,Ik wil winnen in de Formule 1. Dat is belangrijker dan iets winnen in eigen land. Bovendien is het heel moeilijk om prestaties van sporters te vergelijken.”