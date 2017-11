Weinig hoop voor Russische atletiek

De kans is niet groot dat de internationale atletiekfederatie IAAF komend weekeinde de schorsing van de Russische atletiekfederatie opheft. Aan een belangrijke voorwaarde is niet voldaan en dat is het in ere herstellen van het Russische antidopingbureau. Dat zegt de Noor Rune Andersen, die namens de IAAF de ontwikkelingen in Rusland op de voet heeft gevolgd.

Het mondiale antidopingbureau WADA besloot vorige week de schorsing van de Russische antidopingautoriteit Rusada voorlopig niet op te heffen. De Russen voldoen nog steeds niet aan de verscherpte eisen aan dopingcontroles en blijven ontkennen dat er sprake is van een door de staat aangestuurd dopingsysteem. ,,Als er ook maar enige reden voor twijfel bestaat, dan kan de schorsing van de atletiekbond niet worden opgeheven”, aldus Frank Hensel, de vicevoorzitter van de Europese atletiekfederatie.

De IAAF heeft als enige internationale bond een algehele schorsing opgelegd aan Rusland. De atleten uit dat land zijn al vanaf november 2015 niet startgerechtigd in internationale wedstrijden en kampioenschappen.