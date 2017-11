Wevers plaatst zich voor finale op brug

Turnster Sanne Wevers heeft zich bij de wereldbekerwedstrijden in het Duitse Cottbus geplaatst voor de finale op brug. De olympisch kampioene op balk zette in de kwalificaties met 13.700 de vierde score neer. Landgenote Kirsten Polderman kwam tot een score van 11.100 en is uitgeschakeld. Wevers komt vrijdag in actie in de kwalificaties op balk, net als Polderman die ook nog op vloer turnt.

Bram Verhofstad heeft zich geplaatst voor de finale op vloer. De 22-jarige turner kwam tot een score van 14.033 en zette daarmee de tweede score neer. Op ringen wist Verhofstad de finale niet te halen met een score van 12.200 en een zeventiende plek. Boudewijn de Vries kon zich met een score van 12.866 (zestiende) niet plaatsen voor de finale op voltige. Beide turners komen vrijdag nog uit op rek.