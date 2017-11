Zegereeks Boston Celtics stopt in Miami

Miami Heat heeft woensdagavond een einde gemaakt aan de indrukwekkende zegereeks van Boston Celtics in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. Na zestien overwinningen op rij gingen de Celtics in Miami met 104-98 onderuit. De Sloveen Goran Dragic was met 27 punten de beste schutter bij de Heat, Dion Waiters tekende voor 26 punten waarvan een aantal belangrijke in het laatste kwart.

Boston Celtics bleef ruim een maand ongeslagen. De zeventienvoudig NBA-kampioen zette in de lange clubhistorie slechts drie keer een langere reeks overwinningen neer. Met zestien zeges tegenover drie nederlagen gaan de Celtics nog steeds fier aan kop in het oosten.

Titelhouder Golden State Warriors moest een pijnlijke nederlaag incasseren bij Oklahoma City Thunder: 108-91. Russell Westbrook was de grote man bij de thuisploeg met 34 punten. San Antonio Spurs verspeelde tegen New Orleans Pelicans een ruime voorsprong en verloor met 107-90. LeBron James leidde Cleveland Cavaliers naar een zege op Brooklyn Nets: 119-109. Hij maakte 23 van zijn 33 punten in het laatste kwart. Het betekende voor de Cavaliers de zesde zege op rij.