Zeven soorten ‘glad’ rubber in Formule 1

Bandenleverancier Pirelli heeft volgend seizoen liefs zeven verschillende soorten ‘slicks’ beschikbaar voor de Formule 1-teams. Dat zijn twee typen gladde droogweerbanden meer dan dit seizoen. Nieuw zijn de ‘hypersoft’ (herkenbaar aan een roze opdruk) en de ‘superhard’ (oranje).

Banden spelen een steeds grotere rol in de Formule 1. De keuze van het rubber is soms zelfs beslissend voor de uitkomst van een grand prix. Pirelli introduceert in 2018 een band die zachter is dan alle banden waarover de teams tot dusver konden beschikken. Via een internetpoll kwam het Italiaanse bedrijf uit bij de naam ‘hypersoft’.

Er waren al de ‘soft’ (gele rand), de ‘supersoft’ (rood) en de ‘ultrasoft’ (paars). Medium (wit) en hard (blauw) maken het zevental compleet. ,,Deze nieuwe lijn banden moet ertoe leiden dat de coureurs nog harder kunnen racen. Ze zijn bedoeld om in 2018 meer spektakel te brengen”, aldus een woordvoerder.