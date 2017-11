Australian Open biedt Tomic extra kans

Tennisser Bernard Tomic krijgt de kans om zich via een minitoernooi te plaatsen voor de Australian Open. De 25-jarige Australiër kende een dramatisch seizoen met tal van incidenten en is in een jaar tijd van de zeventiende positie op de wereldranglijst gezakt naar de 143e plaats. Dat geeft slechts recht op deelname aan de kwalificaties in Melbourne, maar de organisatoren bieden Tomic nu een alternatieve route.

Tomic speelde dit jaar slechts een handvol partijen. Na een nederlaag tegen Mischa Zverev op Wimbledon liet hij weten motivatieproblemen te hebben. In een later interview vertelde Tomic tennis alleen nog te zien als werk en zich soms slechts voor 50 procent te hebben ingezet. HIj kreeg veel krititek, ook al omdat hij zich niet beschikbaar stelde voor het Daviscupteam van zijn land.

Tomic heeft nog niet gereageerd op het aanbod met vijftien andere spelers te gaan strijden om een wildcard voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar.