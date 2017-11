Barshim en Thiam beste atleten van 2017

Hoogspringer Mutaz Essa Barshim uit Qatar en de Belgische meerkampster Nafissatou Thiam zijn vrijdagavond op het gala van de IAAF in Monaco uitgeroepen tot beste atleten van het jaar. De 26-jarige Barshim veroverde in Londen de wereldtitel door als enige over een hoogte van 2,35 meter te springen. De Qatarees was ook de beste in de Diamond League en wist dit jaar twee keer over 2,40 meter te springen.

Thiam domineert al een jaar lang de meerkamp. De 23-jarige Belgische pakte vorig jaar in Rio de Janeiro olympisch goud en dat liet ze dit seizoen volgen door de Europese indoortitel in Belgrado en de wereldtitel in Londen. Tussendoor won Thiam ook de prestigieuze meerkamp van Götzis met meer dan 7000 punten.

De gestopte Usain Bolt kreeg de zogeheten Presidential Award voor zijn grote verdiensten voor de sport. De achtvoudig olympisch kampioen zwaaide bij de WK in Londen af. Het draaide uit op een anticlimax. Nadat Bolt ‘slechts’ brons had gepakt op de 100 meter, raakte de grote publiekstrekker tijdens de finale van de afsluitende 4×100 meter geblesseerd. De 31-jarige Jamaicaan werd in zijn rijke carrière zes keer gekozen tot beste atleet ter wereld.

Dafne Schippers behoorde niet tot de genomineerden, hoewel ze in Londen haar wereldtitel op de 200 meter prolongeerde en brons pakte op de 100 meter. De Utrechtse ontbrak ook al op het lijstje voor de titel van Europees atlete van het jaar. Ze won die prijs in 2014 en 2015. In Europa gingen de eretitels van dit jaar naar de Griekse polsstokhoogspringster Ekaterini Stefanidi en speerwerper Johannes Vetter uit Duitsland.