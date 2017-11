Bolhuis grijpt naast hoge functie EOC

André Bolhuis heeft naast een hoge functie gegrepen bij het Europees olympisch comité EOC. De voorzitter van sportkoepel NOC*NSF was in de race om vicevoorzitter te worden van het comité waarin vijftig landen zijn vertegenwoordigd. De 71-jarige Bolhuis moest het bij de verkiezing tijdens het EOC-congres in Zagreb echter afleggen tegen Niels Nygaard. De 64-jarige Deen kreeg 27 stemmen, Bolhuis 21.

De Nederlandse sportbaas was door Janez Kocijancic, de interim-voorzitter van het EOC, gevraagd om zich kandidaat te stellen. ,,In overleg met het bestuur van NOC*NSF heb ik het gedaan”, zei Bolhuis begin deze week. Bolhuis hoopte de eerste Nederlander in het EOC-bestuur te worden sinds Erica Terpstra, die tot 2001 een algemene bestuursfunctie vervulde. Hij achtte zichzelf kansrijk. ,,Ook al omdat ik kandidaat ben op voorspraak van de zittende voorzitter.” Een meerderheid koos echter voor Nygaard.

,,Ik had in Nygaard een sterke en ervaren tegenkandidaat”, zei Bolhuis vrijdag. ,,Ik feliciteer hem van harte met deze positie en we vertrouwen erop dat we de komende vier jaar zowel met hem als het gehele EOC-bestuur goed kunnen samenwerken.”

Kocijancic werd in Zagreb gekozen tot voorzitter van het EOC. De 76-jarige Sloveen vervulde die functie al op interimbasis nadat Patrick Hickey zichzelf op non-actief had gezet. De Ier kwam vorig jaar tijdens de Olympische Spelen in opspraak. Hij werd in Brazilië opgepakt op verdenking van het illegaal handelen in tickets voor sportwedstrijden tijdens de Spelen en zat een tijdje in de gevangenis. Hickey houdt nog altijd vol onschuldig te zijn, maar heeft wel zijn bestuursfunctie neergelegd, ook bij het IOC.