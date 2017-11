Goffin zet België op voorsprong in finale

David Goffin heeft de Belgische tennisploeg vrijdag op voorsprong gebracht in de finale van de Daviscup tegen Frankrijk. De nummer zeven van de wereld rekende binnen twee uur af met Lucas Pouille: 7-5 6-3 6-1. Goffin serveerde bijzonder sterk en werd geen enkele keer gebroken. Later op vrijdag volgt de tweede enkelpartij, tussen de Franse kopman Jo-Wilfried Tsonga en Steve Darcis.

Goffin trok op het hardcourt in Stade Pierre-Mauroy van Lille de vorm door die hij vorige week al toonde op de ATP World Tour Finals. De Belg versloeg in Londen onder anderen Rafael Nadal en Roger Federer. Goffin moest in de eindstrijd van de seizoensfinale buigen voor Grigor Dimitrov uit Bulgarije.

België won de Daviscup nog nooit. Twee jaar geleden verloren Goffin en zijn teamgenoten de finale tegen Groot-Brittannië. Frankrijk won het landentoernooi negen keer, voor het laatst in 2001. De Fransen werden drie jaar geleden in de finale in Lille verslagen door Zwitserland.