Maas als vijfde naar finale Big Air

Snowboardster Cheryl Maas heeft zich bij de wereldbeker in Peking als vijfde geplaatst voor de finale op het nieuwe olympische onderdeel Big Air. De Nederlandse freestyler kwam tijdens de kwalificatie tot een totaal van 80.25 punten. Die score zette ze in haar tweede run neer. De Oostenrijkse Anna Gasser was met 94.75 onbetwist de beste in de voorronde. Zaterdag is de finale met de eerste zes van de kwalificatie.

Maas (33) wil in februari volgend jaar voor de derde keer deelnemen aan de Winterspelen. Om in Pyeongchang te mogen starten, moet ze op de ranglijst van de internationale skifederatie FIS van 22 januari bij de eerste dertig snowboardsters staan. Maas bezet momenteel de veertiende plek. Aan een aanvullende eis – één of twee keer bij de eerste twaalf eindigen bij een wereldbekerwedstrijd of WK – heeft ze inmiddels voldaan. Maas eindigde twee weken geleden als zesde in Milaan. Op het WK in maart in Spanje belandde ze op de zevende plek.