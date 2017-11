Nieuw-Zeeland naar finale World League

De hockeysters van Nieuw-Zeeland hebben zich vrijdag in Auckland als eerste geplaatst voor de finale van de Hockey World League. Het thuisland versloeg in de halve finale Engeland met 1-0. De enige treffer voor de ‘Black Sticks’ viel in het laatste kwart. Olivia Merry schoot raak uit een strafcorner.

Oranje komt zaterdag in actie in de tweede halve finale. Tegenstander is Zuid-Korea. In de groepsfase was de ploeg van bondscoach Alyson Annan al met 3-0 te sterk voor dat land. Als Nederland de finale haalt moet het ook voor de tweede keer tegen Nieuw-Zeeland. In de openingswedstrijd van het toernooi wonnen de Nederlandse hockeysters met 4-0.

Nieuw-Zeeland verloor twee jaar geleden de finale van Argentiniƫ, dat eerder Nederland had uitgeschakeld.