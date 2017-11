Russische skeletonners blijven aan de kant

De Russische skeletonners Aleksandr Tretiakov en Elena Nikitina kunnen dit weekeinde bij wereldbekerwedstrijden in het Canadese Whistler niet in actie komen. De internationale bob- en skeletonbond IBSF heeft hen, net als twee andere Russen, voorlopig geschorst. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) had het viertal eerder deze week voor het leven deelname aan de Spelen ontzegd wegens doping.

Een disciplinaire commissie van het IOC vond dopingsporen bij hertesten van de urinemonsters van een aantal Russische deelnemers aan de Winterspelen van Sotsji. De verwachting is dat de atleten hun schorsing aanvechten bij sporttribunaal CAS, maar in afwachting daarvan houdt de IBSF ze aan de kant. Tretiakov (goud) en Nikitina (brons) waren medaillewinnaars in Sotsji.

De internationale skifederatie FIS besloot daarentegen zes door het IOC voor het leven verbannen Russische skilopers wel toe te laten tot de openingswedstrijd van het wereldbekerseizoen, vrijdag in het Finse Kuusamo. De FIS beroept zich op het ontbreken van informatie en bewijs. Onder de geschorsten is de olympisch kampioen Aleksandr Legkov, die echter sowieso niet zou starten in Finland.