Schaatsers Fatkoelina en Roemjantsev geschorst

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft opnieuw vier Russische wintersporters levenslang geschorst wegens doping bij de Olympische Spelen van Sotsji 2014. Het gaat om de schaatsers Olga Fatkoelina en Alexander Roemjantsev en de bobsleeërs Alexander Zoebkov en Olga Stoelneva.

De resultaten van de geschorste sporters bij Sotsji 2014 zijn geschrapt. Zoebkov won twee keer goud voor eigen publiek. Fatkoelina veroverde zilver op de 500 meter. Margot Boer, inmiddels gestopt, pakte brons op die afstand.

Fatkoelina (27) veroverde in 2013 de wereldtitel op de 1000 meter. Vorig seizoen eindigde ze als derde bij de EK sprint. Dit seizoen was de Russin op de wereldbeker zowel in Heerenveen als in Stavanger actief. Met de Russische vrouwenploeg won ze in Thialf de teamsprint.

Zoebkov beëindigde in oktober 2014 zijn loopbaan. Hij won eerder dat jaar olympisch goud in de tweemans- en viermansbob. De viervoudige Europese kampioen is de huidige voorzitter van de Russische bobsleebond.

De vier geschorste wintersporters mogen nooit meer deelnemen aan de Olympische Spelen. Het IOC legde eerder deze week vier Russische skeletonners eveneens levenslange schorsingen op. Twee weken geleden sloot het IOC ook al vier Russische langlaufers levenslang uit wegens dopingpraktijken, nadat begin november al twee landgenoten in deze discipline dezelfde sanctie hadden gekregen.

Rusland won in Sotsji het landenklassement met 13 keer goud, 11 keer zilver en 9 keer brons. Het IOC wil begin december een besluit nemen over deelname van Rusland aan de Winterspelen in februari in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.