Skeletonster Le Conté beter dan Bos

Skeletonster Joska le Conté is bij de derde wereldbekerwedstrijd in Whistler in Canada op de twaalfde plek geëindigd. Ze eindigde na twee runs op een tijd van 1.49,46. Landgenote Kimberley Bos moest met een gecombineerde tijd van 1.49,66 genoegen nemen met de zestiende plaats. De Duitse Jacqueline Lölling zegevierde in een tijd van 1.48,38.

Bos eindigde eerder deze maand in het wereldbekercircuit als tiende (Park City) en twaalfde (Lake Placid). Le Conté mocht alleen in Park City meedoen aan de tweede run en belandde in het eindklassement op de veertiende plek. De beste twaalf in de eindstand van de wereldbeker kwalificeren zich voor de Olympische Spelen in februari in Zuid-Korea. Bos staat nu gedeeld twaalfde, Le Conté bezet de zeventiende plek.

De vierde wereldbeker is over twee weken in Winterberg.