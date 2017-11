Sydney gaat olympisch stadion herbouwen

Het olympisch stadion van Sydney krijgt een volledig nieuw uiterlijk. Het bestuur van de Australische staat New South Wales trekt ruim anderhalf miljard euro uit om het stadion, gebouwd voor de Spelen van 2000, en het Sydney Football Stadium te herbouwen dan wel te renoveren.

Uit de vrijdag gepresenteerde plannen blijkt dat de olympische arena, waar plaats was voor 80.000 toeschouwers, in 2019 wordt vervangen door een nieuw stadion met een capaciteit van 75.000 stoelen. Mogelijk komt er een dak bovenop. Een kwart van de totale kosten is bestemd voor de renovatie van het ‘tweede’ stadion van de stad dat 45.000 toeschouwers zal kunnen herbergen. Met schermen kan de capaciteit beperkt worden tot 30.000.

Met name de Australische rugbybond is enthousiast en ziet kansen om in de toekomst weer een WK rugby binnen te halen. In 2003 was dat evenement voor het laatst in Australiƫ, de finale was toen in het olympisch stadion.