Tsonga brengt finale Daviscup in evenwicht

De Franse tennisser Jo-Wilfried Tsonga heeft de stand in de finale van de Daviscup tegen België gelijkgetrokken. De kopman van het gastland rekende in de tweede partij eenvoudig af met Steve Darcis: 6-3 6-2 6-1. Daardoor staat het 1-1 na de eerste dag van de eindstrijd van het landentoernooi.

De Belgische kopman David Goffin had in het volgepakte Stade Pierre-Mauroy van Lille de openingspartij tegen Lucas Pouille op overtuigende wijze gewonnen. Goffin, vorige week nog finalist bij de ATP World Tour Finals in Londen, stond op eigen service geen enkel breekpunt toe en versloeg zijn Franse vriend binnen twee uur (7-5 6-3 6-1). ,,David deed alles perfect”, erkende Pouille, die de drie voorgaande duels met zijn trainingsmaatje had gewonnen. ,,Hij speelt de laatste weken fantastisch. Op dit moment behoort hij tot de beste tennissers ter wereld.”

Tsonga, vijftiende op de wereldranglijst, was het aan zijn stand verplicht om Frankrijk weer langszij te brengen. Met Darcis trof hij de nummer 76 van de mondiale ranking. Net als Goffin serveerde Tsonga ijzersterk. Hij gaf zijn Belgische opponent geen enkele kans op een break en benutte zelf wel zijn kansen.

Zaterdag gaat de finale verder met het dubbelspel. De Franse captain Yannick Noah heeft niet Nicolas Mahut, maar Richard Gasquet gekoppeld aan Pierre-Hugues Herbert. Bij België vormen Ruben Bemelmans en Joris De Loore een duo. Op de slotdag staan de partijen Tsonga – Goffin en Pouille – Darcis op het programma.

België won de Daviscup nog nooit, de Franse tennissers jagen op hun tiende titel. De laatste dateert van 2001.