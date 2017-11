Verstappen zesde op tweede vrije training

Max Verstappen heeft de zesde tijd gereden in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Abu Dhabi. Wereldkampioen Lewis Hamilton klokte de snelste ronde op het Yas Marina Circuit.

Verstappen moest ruim een seconde toegeven op de Britse kopman van Mercedes. Eerder op vrijdag snelde de Nederlander van Red Bull nog naar de derde tijd in de eerste vrije training. ,,Die training was okay en de tweede training wat minder”, blikte hij terug op Verstappen.nl. ,,Dat kwam omdat we wat dingen hadden aangepast waar ik niet helemaal tevreden over was. Daar is een training voor, dat hoort erbij. We weten nu wel wat er werkt en wat niet werkt, dus dat passen we aan voor morgen.”

Sebastian Vettel (Ferrari) was bij daglicht de snelste in de eerste sessie en moest onder het kunstlicht alleen zijn meerdere erkennen in Hamilton. Daniel Ricciardo klokte de derde tijd. De Australische teamgenoot van Verstappen was tijdens de eerste training nog langzamer dan negen coureurs.

De Grand Prix van Abu Dhabi is de laatste race van het seizoen in de Formule 1. Verstappen heeft al aangekondigd dat hij zijn motor van Renault niet wil sparen en voluit voor een goed resultaat wil gaan. ,,Er is vandaag niets misgegaan, dus wat dat betreft loopt het allemaal goed”, zei Verstappen. ,,Ik denk niet dat we snel genoeg zijn om voor de winst te gaan en ik was ook nog niet tevreden met de balans van de auto. Hopelijk kunnen we er in de kwalificatie dichterbij zitten en dan zouden we in de race normaal gezien er nog dichter op moeten zitten.”