Wevers als tweede naar finale op balk

Sanne Wevers heeft zich bij de wereldbeker in Cottbus overtuigend geplaatst voor de finale op balk. De olympisch kampioene op dit onderdeel zette tijdens de kwalificatie met 13,700 de tweede score neer, achter de Russin Maria Charenkova (14,250). Wevers plaatste zich donderdag als vierde voor de finale op brug.

Wevers heeft op balk nog iets goed te maken. Ze stelde begin oktober bij de WK in Montreal teleur. Wevers eindigde in de kwalificatie slechts als veertiende. Dat kwam mede door een pijnlijke misrekening. Ze vergat in Canada meteen na haar opsprong een flik-flak uit te voeren. Dat kostte haar een half punt in de moeilijkheidsgraad (D-score).

Wevers turnt zaterdag de finale op brug. Een dag later komt ze in de eindstrijd weer in actie op balk.

Kirsten Polderman viel zowel op balk (dertiende) als op vloer (zestiende) buiten de finale. Boudewijn de Vries (negende) en Bram Verhofstad (25e) konden zich op rek niet kwalificeren voor de eindstrijd. Verhofstad zette donderdag op vloer de tweede score neer. Die finale is zaterdag.