Zeilteam Mapfre wint tweede etappe Ocean Race

Het Spaanse zeilteam Mapfre heeft de tweede etappe in de Volvo Ocean Race gewonnen. Schipper Xabi Fernández en zijn bemanning kwamen na 7000 zeemijl (circa 13.000 km) als eerste boot over de finish in Kaapstad. De vloot van zeven jachten was op zondag 5 november in Lissabon van start gegaan.

Mapfre was in de eerste korte etappe tussen Alicante en Lissabon als tweede geëindigd achter Team Vestas. Met de triomf in Zuid-Afrika neemt de Spaanse ploeg de leiding in het klassement over.

Team Brunel, onder leiding van schipper Bouwe Bekking, stevent als vierde af op de finish. De Nederlandse boot moet nog ruim 100 zeemijl afleggen. Team AkzoNobel, met schipper Simeon Tienpont, ligt vijfde met nog ruim 400 zeemijl voor de boeg.

De derde etappe naar Melbourne in Australië start op 10 december.