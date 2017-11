Zware blessure meerkampster Broersen

Meerkampster Nadine Broersen heeft bij een training een zware knieblessure opgelopen. Dat meldt de atlete uit Dongen op haar Facebookpagina. Broersen blijkt bij een val tijdens een training de achterste kruisband van een knie gescheurd te hebben. Pas over enkele weken wordt duidelijk of een operatie noodzakelijk is.

,,Vorige week maandag ben ik gevallen tijdens een hordetraining. Ik ben redelijk hard op de grond geklapt, maar het leek erna wel te gaan. Er werden foto’s gemaakt maar daarop was niets te zien. Een mri-scan was op dat moment niet mogelijk vanwege het vocht in de knie”, vertelde Broersen, die deze week terugkeerde in het ziekenhuis en slecht nieuws kreeg te horen. ,,Mijn achterste kruisband is volledig gescheurd. Nu moet ik een aantal weken revalideren en dan volgt een nieuwe mri. Dan wordt besloten of er al dan niet een operatie volgt. Het is een nachtmerrie.”