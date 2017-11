Zwemmer Brzoskowski niet naar EK kortebaan

Zwemmer Maarten Brzoskowski doet volgende maand niet mee aan de EK kortebaan in Kopenhagen. Volgens bondscoach Marcel Wouda is de specialist op de vrije slag onvoldoende fit.

,,Maarten zwom de afgelopen wedstrijden boven zijn normale niveau”, zei Wouda. ,,Na grondige evaluatie hebben we besloten een aantal trainingsprocessen anders vorm te geven en de EK kortebaan niet te zwemmen. We richten ons nu op de EK langebaan komende zomer in Glasgow.”

Brzoskowski had de limiet gezwommen voor de 400 meter vrije slag bij de EK in het 25 meterbad van Kopenhagen, waar van 13 tot en met 17 december om de Europese titels wordt gestreden. Eerder meldde Robin Neumann zich al af voor de 200 meter vrije slag. Zij richt zich op haar studie in de Verenigde Staten.