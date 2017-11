Berga en Van der Stelt winnen marathon Hoorn

Ingmar Berga en Iris van der Stelt hebben zaterdag in Hoorn de zesde wedstrijd om de KPN Marathon Cup gewonnen. Berga was na 125 ronden over ijsbaan De Westfries de sterkste in de sprint. De 33-jarige Drent klopte Mats Stoltenborg, de winnaar van vorige week in Haarlem. Robert Post kwam als derde over de finish, Crispijn Ariëns eindigde als zesde. Ariëns heeft na zes wedstrijden de leiding in het klassement met 133,1 punten, Post volgt met 114.

Bij de vrouwen verstevigde Van der Stelt haar leidende positie. De 25-jarige schaatsster was net als vorige week de beste. Janneke Ensing eindigde als tweede, Elsemieke van Maaren werd derde. Van der Stelt leidt in de strijd om de KPN Marathon Cup met 130,2 punten. Emma Engbers is de nummer twee met 112 punten.