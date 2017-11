Cant sterkste in wereldbeker Zeven

De Belgische veldrijdster Sanne Cant heeft zaterdag de wereldbekercross in het Duitse Zeven op haar naam geschreven. Cant hield in een spannende wedstrijd de Britse Helen Wyman en de Amerikaanse Katie Compton achter zich. Met haar derde zege in de wereldbeker dit seizoen liep ze verder uit in het wereldbekerklassement.

De Nederlandse Sophie de Boer had een slechte start en wachtte vervolgens een inhaalrace. Ze kwam als vijfde over de streep. Maud Kaptheijns, eerder winnares van de wereldbekercross van Koksijde, ontbrak vorige week in het Deense Bogense wegens een knieblessure. Ze was weer in staat om te starten, maar kwam er in Zeven niet aan te pas. Ze finishte als 28e.

Voor Cant was het de zesde zege dit seizoen. Ze vocht in Zeven een felle strijd uit met Wyman en Compton die haar beiden eens aflosten als leider in de wedstrijd. In de voorlaatste ronde pakte de Belgische de koppositie terug en stond die niet meer af. Op de meet had ze twaalf seconden voorsprong op Britse en 23 seconden op Compton.

,,Ik voelde me vandaag goed op dit modderige parcours”, stelde Cant na afloop. ,,Ik heb mijn eigen ding gedaan en niet naar de rest gekeken. Het was op bepaalde stroken kiezen of je die fietsend of lopend moest nemen. Je kon door de plassen moeilijk inschatten hoe de ondergrond was. Blijkbaar maakte ik telkens de juiste keuze. Toen ik alleen op kop kwam, ben ik maar doorgegaan.”

Cant heeft na vijf wedstrijden 370 punten. De Amerikaanse Kaitlin Keough, die in Zeven als elfde eindigde, blijft tweede met 291 punten. De Boer staat met 285 punten derde.