De Bruin twintigste in Canada in tweemansbob

Bobsleeër Ivo de Bruin is met remmer Bror van der Zijde als twintigste geëindigd bij de wereldbekerwedstrijd in het Canadese Whistler. Het Nederlandse duo had in de eerste run met de tweemansbob nog een zestiende tijd neergezet, maar met een matige tweede run zakten de bobsleeërs terug naar de twintigste plaats met een totaaltijd van 1.45,40.

De zege op de Canadese baan ging in 1.44,17 naar de Canadezen Chris Spring en Neville Wright. Zij troefden hun landgenoten Justin Kripps en Alexander Kopacz met tweehonderdste van een seconde af. Het brons was voor het Letse duo Oskars Melbardis en Daumants Dreiskens.

Bij de eerste twee wedstrijden in Lake Placid was de Nederlandse tweemansbob twintigste en 23e geworden. Om zich te kwalificeren voor de Olympische spelen volgend jaar in Zuid-Korea moet het team na de World Cup in Sankt Moritz op 14 januari in het klassement bij de beste twaalf staan.

,,Dit is weer teleurstellend”, was De Bruin duidelijk ,,In de eerste run hebben we een matige start, maar die weten we goed te maken met een uitstekende race. Door een gunstige loting hadden we bovendien heel veel mazzel met het ijs.” Bij de tweede run was het volgens de 31-jarige piloot precies andersom. ,,We startten sneller, maar ik maakte een paar foutjes bovenin en dat kost je op deze baan snelheid. Dan verlies je het eigenlijk al vanaf het begin.”

Het duo heeft vanaf volgende week de eigen tweemansbob van Eurotech tot zijn beschikking. De Bruin: ,,We denken dat we daarmee een groot stap voorwaarts kunnen zetten.” Zaterdag start hij nog met de viermansbob in Whistler.