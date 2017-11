Feuz de snelste afdaler in Lake Louise

De Zwitserse skiër Beat Feuz heeft zaterdag de eerste afdaling voor de wereldbeker in het olympische seizoen gewonnen. Op de piste van Lake Louise in Canada was de wereldkampioen op dit onderdeel met 1.43,76 net iets sneller dan de Oostenrijker Matthias Mayer (1.43,85). Het brons ging naar Aksel Lund Svindal uit Noorwegen (1.44,08).

De mannen hadden tot nu toe alleen een slalom voor de wereldbeker afgewerkt, twee weken geleden in het Finse Levi. Daar zegevierde de Duitser Felix Neureuther. Een reuzenslalom in Sölden ging niet door vanwege het slechte weer.

De dertigjarige Feuz boekte op de Canadese piste zijn achtste wereldbekerzege. Zondag staat voor de skiërs ook nog een super-G op het programma. Komende week gaan ze naar Beaver Creek in de Verenigde Staten.