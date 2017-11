Fransen nemen de leiding in finale Daviscup

De Franse tennissers zijn nog één overwinning verwijderd van de eindzege in de Daviscup. Het team van captain Yannick Noah won zaterdag in Lille tegen België het dubbelspel. Pierre-Hugues Herbert en Richard Gasquet waren in vier sets te sterk voor Ruben Bemelmans en Joris De Loore: 6-1 3-6 7-6 (2) 6-4.

Frankrijk nam door de winst de leiding: 2-1. David Goffin had de Belgen vrijdag op voorsprong gebracht, waarna Jo-Wilfried Tsonga de stand gelijk trok. Tsonga kan zondag de winst voor de Fransen binnenhalen als hij Goffin verslaat. Als Goffin wint, volgt de beslissing in de vijfde en laatste ontmoeting tussen Lucas Pouille en Steve Darcis.

Herbert en Gasquet hadden nog niet eerder samengespeeld, maar daar was weinig van te merken. Het Franse duo was op vrijwel alle punten beter en had de eerste set snel binnen. Daarna hadden Bemelmans en De Loore wel antwoord op het spel van hun tegenstanders. Met 6-3 in de tweede set én een break voorsprong in de derde kregen ze de bijna 30.000 toeschouwers stil. Herbert en Gasquet braken echter terug en waren in de tiebreak beter. Tot een vijfde set lieten ze het daarna niet meer komen: 6-4.

België won de Daviscup nog nooit, de Franse tennissers jagen op hun tiende titel. De laatste dateert van 2001.