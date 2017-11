Knippenborg en Rozemalen naar WK handbal

Lynn Knippenborg en Charris Rozemalen zijn als laatste twee handbalsters toegevoegd aan de selectie voor het WK, dat volgend weekeinde begint in Duitsland. Bondscoach Helle Thomsen heeft nu haar zestienkoppige ploeg compleet.

Knippenborg en Rozemalen maakten indruk tijdens de afgelopen oefenstage op Papendal en lieten zien de juiste vorm te hebben in de oefeninterland van afgelopen donderdag tegen Italië. Oranje won die uitzwaaiwedstrijd met ruime cijfers: 41-16.

Knippenborg, die speelt bij het Duitse Buxtehuder SV, was er ook bij op het WK van 2015 en het EK van 2016, maar op de Olympische Spelen in Rio ontbrak ze in de ploeg. Rozemalen, die bij de Duitse club BBM Bietigheim actief is, maakt haar debuut op een groot kampioenschap.

De handbalsters beginnen het WK op 2 december in Leipzig tegen Aziatisch kampioen Zuid-Korea. Het Nederlands vrouwenteam eindigde vorig jaar op het EK als tweede en het jaar daarvoor behaalde de ploeg historisch zilver op het WK.

De speelsters die voor die successen zorgden, vormen de basis van het keurkorps van Thomsen. Estavana Polman, die in juni beviel van een dochter, is er bij. Evenals Nycke Groot, die hersteld is van een dijbeenblessure. Maura Visser ontbreekt omdat ze zwanger is en ook de geblesseerde Sanne van Olphen viel af. Angela Steenbakkers is net als Rozemalen debutant.

,,We zijn er klaar voor”, zei Thomsen zaterdag. ,,We hebben niet echt zware wedstrijden in de voorbereiding gespeeld, maar dat is niet erg. De speelsters komen uit in sterke buitenlandse competities en handballen elke week een zware wedstrijd. Het is even afwachten hoe de vorm is bij speelsters als Nycke en Estavana. Ze gaan minder goed voorbereid mee, maar ik vertrouw helemaal op hun kwaliteiten.”