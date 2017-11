Snowboardster Maas zesde in Peking

Snowboardster Cheryl Maas is bij de wereldbekerwedstrijd big air in Peking als zesde geëindigd. De Nederlandse kwam uit op een puntentotaal van 94,75. Twee weken terug eindigde Maas bij de vorige wereldbekerwedstrijd in Milaan ook als zesde op big air.

De zege in de hoofdstad van China ging naar de Oostenrijkse Anna Gasser met 175,50 punten. Miyabi Onitsuka uit Japan eindigde als tweede (155,75), voor de Finse Enni Rukajarvi: 154,00.

,,Het gaat de goede kant op. Ik kom langzaam weer daar waar ik wil staan. Ik ben terug en ik wil dat het vanaf nu alleen maar beter gaat”, aldus Maas, die zich als vijfde voor de finale had geplaatst.

Bij de mannen liep Niek van der Velden de finale net mis. De zeventienjarige Nederlander eindigde als twaalfde. Dat is zijn beste resultaat in de wereldbeker tot nu toe.

De volgende wereldbekerwedstrijd big air is volgend weekeinde in Mönchengladbach.